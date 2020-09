Pubs in Irland dürfen nach sechs Monaten wieder öffnen

Viele Pubs in Dublin bleiben aber noch geschlossen, da die Infektionszahlen in der irischen Hauptstadt zuletzt stark angestiegen waren.

Die irische Regierung hatte Mitte März die Schließung aller 7.000 Pubs angeordnet. Pubs, die Essen servieren, durften bereits Ende Juli wieder öffnen. Nun dürfen mit Ausnahme von Dublin auch die Pubs wieder öffnen, in denen nur Getränke ausgeschenkt werden. In Dublin dürfen in den kommenden drei Wochen nur Pubs öffnen, die Essen auf einer Terrasse servieren oder zum Mitnehmen anbieten.

Die irische Hauptstadt unterliegt wegen der steigenden Infektionszahlen strengeren Einschränkungen als der Rest des Landes. Die Dubliner dürfen die Stadt und die umliegende Grafschaft nur für ihre Arbeit, ihre Ausbildung oder aus anderen wichtigen Gründen verlassen. Versammlungen in Innenräumen sind untersagt und Besuche eingeschränkt.

In Irland starben nach offiziellen Angaben bisher mehr als 1.790 Menschen an der durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit Covid-19.

