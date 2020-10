Prozessauftakt im Tiergartenmord

Zum Prozessauftakt schwieg der russische Angeklagte in einer Panzerglasbox zu den Vorwürfen.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Mann vor, im Auftrag staatlicher russischer Stellen am 23. August 2019 einen Georgier tschetschenischer Abstammung (40) mit einer Schalldämpfer-Pistole am helllichten Tag in der Berliner Parkanlage Kleiner Tiergarten liquidiert zu haben. Die höchste deutsche Anklagebehörde wirft dem Russen Mord und illegalen Waffenbesitz vor. Der mutmaßliche Mörder soll drei Schüsse abgefeuert haben.