Prozess gegen im Iran inhaftierten EU-Diplomaten begonnen

Johan Floderus stehe in Teheran vor Gericht, erklärte der schwedische Außenminister Tobias Billström am Samstag. Der EU-Diplomat Floderus war am 17. April 2022 am Flughafen der iranischen Hauptstadt Teheran festgenommen worden, als er von einer Privatreise mit Freunden nach Hause zurückkehren wollte.

Der Schwede, der in Brüssel für den Europäischen Auswärtigen Dienst arbeitete, wird im berüchtigten Evin-Gefängnis festgehalten. Floderus sei "willkürlich inhaftiert" worden, betonte Billström. "Es gibt keinen Grund, Johan Floderus in Haft zu halten, geschweige denn ihn vor Gericht zu stellen." Die schwedische Regierung und die EU hätten dies gegenüber Vertretern des Irans "sehr deutlich gemacht".

Im September hatte die iranische Justiz mitgeteilt, dass Floderus im Iran "Verbrechen begangen" habe und dass eine Untersuchung eingeleitet worden sei. Ein EU-Beamter beklagte damals, dass Teheran "keine klare Antwort" auf die Frage nach den genauen Gründen für die Festnahme und Inhaftierung des Schweden gegeben habe.

Kritiker werfen Teheran eine "Geiseldiplomatie" vor, also die Verhaftung westlicher Staatsbürger als Druckmittel für Zugeständnisse und Freilassungen inhaftierter Iraner.

Nur zwei Wochen vor der Festnahme von Floderus hatte ein schwedisches Gericht den Iraner Hamid Nouri zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hatte sich demnach 1988 an Massenhinrichtungen von Oppositionellen in seinem Heimatland beteiligt. Das Gericht erklärte ihn wegen Verbrechens gegen das Völkerrecht und Mordes für schuldig.

