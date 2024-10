Royals auf Reisen: Charles in Australien, Frederik in Berlin

König Charles (75) ist Staatsoberhaupt von Australien und besucht das Commonwealth-Land bereits zum 17. Mal – allerdings erstmals als König. Er und Camilla (77) trafen bereits am Freitag in "Down Under" ein. Das offizielle Programm begann aber erst am Sonntag mit einem Gottesdienst in Sydney, gestern reiste das Paar in die Hauptstadt Canberra. Dort gab es einen herzlichen Empfang – und anschließend einen Eklat. Bei einer Rede des Königs im Parlament machte die indigene Senatorin Lidia Thorpe ihrem Ärger über den Regenten deutlich Luft. "Sie sind nicht mein König, Sie sind nicht unser König!", rief die Politikerin in den Saal. Bevor sie von Sicherheitsleuten abgeführt wurde, forderte sie noch: "Geben Sie uns unser Land zurück, geben Sie zurück, was Sie unserem Volk gestohlen haben!"

Immer wieder gab es Vorbehalte gegen die Monarchie. Neben Republikanern protestieren auch Indigene gegen das Königshaus. Sie machen die Krone für Kolonialverbrechen in Australien mitverantwortlich. 1999 stimmten die Australier knapp gegen eine Loslösung von der britischen Krone; wie es jetzt ausgehen würde, bleibt fraglich. Charles hat in der Vergangenheit schon mehrmals erwähnt, dass diese Entscheidung ganz beim australischen Volk liege. Es könne frei entscheiden, ob es ihn absetze oder nicht. Trotz der Proteste freuten sich viele andere, die Royals zu sehen. Den ganzen Tag über standen die Menschen Schlange, um einen Blick auf den Monarchen zu werden.

Der sechstägige Aufenthalt in Australien und der folgende Besuch in Samoa am Mittwoch sind Charles’ erste größere Auslandsreise seit seiner Krebsdiagnose im Februar.

Auch das dänische Königspaar ist auf Reisen und gestern zu seinem zweitägigen Antrittsbesuch in Deutschland eingetroffen. Am Vormittag wurden König Frederik (56) und Königin Mary (52) in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) und seiner Frau Elke Büdenbender (62) mit militärischen Ehren empfangen. Frederik hatte den Thron im Januar von seiner Mutter Margrethe übernommen, die nach 52 Jahren im Amt abgedankt hatte.

Am Nachmittag nahmen die dänischen Royals mit Steinmeier an einem Festakt zum 25-jährigen Bestehen des Botschaftskomplexes teil. Zu der Veranstaltung waren auch der finnische Präsident Alexander Stubb (56), die isländische Präsidentin Halla Tomasdottir (56), der norwegische Kronprinz Haakon (51) und Kronprinzessin Mette-Marit (51) sowie Schwedens Kronprinzessin Victoria (44) und ihr Mann Prinz Daniel (51) erwartet. Am Abend war ein festliches Dinner auf Schloss Bellevue geplant.

Heute geht es für das dänische Monarchenpaar weiter nach Schleswig-Holstein, genauer gesagt nach Kiel und Flensburg. Dort treffen Königin Mary und König Frederik dänische Minderheiten.

"Der Besuch unterstreicht die starke Verbundenheit mit den dänisch Gesinnten und unterstützt konkrete Kooperationen über die Grenze hinweg, insbesondere im Zusammenhang mit dem grünen Wandel", ließ das dänische Königshaus verlauten.

