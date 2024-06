Pressestimmen zur Freilassung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange

"Im Jahr 2016 schädigte Assange den Ruf der damaligen US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton in ihrem Zweikampf gegen Donald Trump. Er veröffentlichte E-Mails der US-Demokraten, die sehr wahrscheinlich von russischen Geheimdienstagenten gestohlen worden waren. Hingegen lehnte er es ab, Informationen über Korruption an den höchsten Stellen in Russland herauszugeben. (...)

wegen Spionage war ein schlechter und zynischer Schachzug. Sie bezog sich auf Hunderttausende von geleakten Dokumenten über die Kriege in Afghanistan und im Irak sowie auf diplomatische Telegramme, die von WikiLeaks in Zusammenarbeit mit dem 'Guardian' und anderen Medienorganisationen veröffentlicht wurden. Diese Dokumente enthüllten entsetzliche Verfehlungen der USA und anderer Regierungen, die andernfalls nicht aufgedeckt worden wären - und für die trotz der Verfolgung von Assange bisher niemand zur Rechenschaft gezogen wurde.

Nationale Sicherheitsgesetze sind notwendig. Aber man muss auch anerkennen, dass Regierungen Geheimnisse nicht nur aus guten, sondern auch aus schlechten Gründen zu bewahren versuchen. (...) Die politische Lösung für diese langwierige Saga ist zu begrüßen, insbesondere angesichts der Auswirkungen auf die Gesundheit von Assange, der jahrelang in der ecuadorianischen Botschaft in London und dann im Belmarsh-Gefängnis festsaß. Aber die Bedrohung der Pressefreiheit ist weiterhin nicht vorbei. Auch ihre Verteidigung darf nicht ruhen."