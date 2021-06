Post-Corona: Ein neues Europa

Neue Regionalität nach Corona

von Sandra Strohschein

Hat Covid-19 uns auf „mute“ gestellt oder haben wir gelernt zu wachsen und unsere Werte wiederzufinden?

Die Pandemie hat uns und unsere Wirtschaft verändert. Sie hat uns wieder gezeigt, was wesentlich ist. Das sollte in Betracht gezogen werden, wenn wir daran denken, eine neue Strategie für die wirtschaftliche Entwicklung zu erstellen. Wichtig ist es, zu versuchen, die wiederentdeckten Werte beizubehalten und diese in unsere Strategie der Wirtschaftsentwicklung einzubinden. Das Schätzen der Umwelt, lokale Produkte zu unterstützen, mehr ins Freie zu gehen, das Miteinander als ein Geschenk zu betrachten und zu sehen, dass lokale Reisen genauso aufregend sind, wie weiter weg zu fahren. Durch Lockdown und Quarantäne wurde unsere Freiheit eingeschränkt. Dadurch begannen wir das, was wir vor unseren Augen hatten, zu schätzen – auch das sollte in die Strategie eingebunden werden.

Produktion und Entwicklung von Gütern sollten nachhaltig und lokal geschehen. Damit die Welt, wie wir sie kennen, auch für die kommenden Generationen zur Verfügung steht. Österreich und Europa müssen mehr auf die Anbauweisen und auf Lokalität achten, damit die heimische Produktivität gesteigert wird und somit die eigene Wirtschaft profitiert. Das bedeutet, in die lokale und regionale Wirtschaft zu investieren und sie zu fördern. Projekte vermehrt an heimische Firmen zu vergeben und somit den Geldfluss in der Heimat zu unterstützen – und natürlich die Steuern hier zu zahlen. Darüber hinaus ist es wichtig, Giganten wie Amazon, Netflix und Co., die durch die Pandemie noch reicher wurden, zu verpflichten, innerhalb der EU Steuern zu zahlen oder sie zumindest zu zwingen, das fehlende Steuergeld in Nachhaltigkeit und Umwelt zu investieren.

Es wird essenziell sein, die neu erlernten Wege nicht zu stoppen und nicht wieder einen Schritt zurückzugehen. Das bedeutet, den Menschen mehr Freiheit zu geben – zum Beispiel durch Homeoffice. Versuchen wir, durch vermehrte Digitalisierung Unternehmen zu erweitern und auszubauen. Das hilft nicht nur, die Umwelt zu schonen, sondern erleichtert auch den Arbeitstag. Nachhaltigkeitsabteilungen sind in den Firmen zu gründen, um umweltfreundliches Wirtschaften zu forcieren.

Ferner sind Reisekosten durch Steuern zu erhöhen, sodass die nachhaltigen Reiseoptionen auch die günstigeren sind. Jeder, der weiter weg möchte, sollte für die Umweltverschmutzung zahlen. Dadurch könnte nicht nur die lokale Wirtschaft gestärkt werden, sondern auch unser Planet würde profitieren.

Trotz Krise dreht sich die Welt weiter

von Ulrike Fraundorfer

Die Erinnerung an gemeinsam durchlebte traumatische Ereignisse ist seit jeher der Nährboden für die Zukunft Europas. Die Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die Einführung des Euro, die Europäische Bankenunion sowie das größte Konjunkturpaket aller Zeiten und damit eine erstmalige gemeinsame Verschuldung der EU – all diese Maßnahmen haben eines gemeinsam: Ihnen gehen nie zuvor dagewesene Krisen voraus.

Die nächsten Jahre sind entscheidend, wie zukunftsfit die EU nach Covid-19 sein wird. Jedoch stellen wir das europäische Wir-Gefühl gegenwärtig hinten an. Das fördert nationalistisches Handeln, die EU wird zur Konkurrenz im eigenen Land. Allerdings wird kein Mitgliedstaat die Coronakrise alleine bewältigen können. Wir alle hängen an der EU wie an einem Tropf und profitieren vom 1,8 Billionen Euro schweren Konjunkturpaket.

Der Weg zum Kompromiss für das Hilfspaket war kein einfacher: Erst nach intensiven Verhandlungswochen wurden sich die Mitgliedstaaten einig. Der Preis für den einstimmig gefassten Beschluss sind fehlende Ausgaben für Forschungs- und Klimaprojekte sowie weniger Budget für eine gemeinsame Gesundheitspolitik. Zudem stellt sich die Frage, inwiefern es die Wettbewerbsfähigkeit ist, welche die EU damit einbüßt. Erste dringend benötigte Gelder fließen erst in der zweiten Jahreshälfte 2021.

Während der Krise machte das einstimmige Abstimmungsverfahren die EU langsam. Mit einer qualifizierten Zweidrittelmehrheit für zeitkritische Finanzangelegenheiten hätte der Europäische Rat mehr Flexibilität und Handhabe, die Zukunft Europas proaktiv zu gestalten. Darüber hinaus lähmt der inhaltliche Kompromiss die Klima- und Umweltpolitik.

Die EU-Mitgliedstaaten dürfen die Vergabe der Hilfsmittel eigenständig regeln, eine Bedingung ist allerdings, dass 30 Prozent der Investitionen in den Klimaschutz gehen müssen – zu wenig, um die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen. Mindestens 40 Prozent wären notwendig gewesen, um die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Eine Enttäuschung, vor allem in Anbetracht dessen, dass Gas- und Atomkraft weiter mit EU-Geldern finanziert werden können.

Der EU mangelt es an einem Klimaschutzkonzept. Zudem fehlt die einheitliche CO2-Emissionssteuer – eine potenzielle

Einnahmequelle, die die EU angesichts der Krisenverschuldung nicht mehr aufschieben darf. Es bleibt abzuwarten, ob die EU künftig mithalten kann oder zwischen den Großmächten eingeklemmt wird. Der Zeitpunkt, um an die Zukunft zu denken, ist jetzt. Denn die Welt dreht sich auch in einer Krise weiter.

Der Umstieg auf Grün

von Martin Romain

Die Covid-19-Krise hat wesentliche Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation Europas. Während sich durch die Impfungen Lösungen abzeichnen, bleibt die Frage nach der wirtschaftlichen Entwicklung: Wie kann sich die EU nach dieser Wirtschaftskrise erholen?

Kohlenstoffneutralität: Wirtschaftskrise und Umweltsituation bedrohen die Zukunft. Ein Fokus auf die Energiewende brächte Vorteile für Umwelt und wirtschaftliche Entwicklung. Das Ziel der „Kohlenstoffneutralität“ des Pariser Abkommens scheint bei den aktuellen politischen Entscheidungen zur Seite geschoben worden zu sein, sollte jedoch im Fokus der nächsten Dekade sein, um Fortschritt und neue Job-Möglichkeiten zu schaffen.

Unterstützung der Energieversorger: Die Abkehr von fossilen Brennstoffen erfordert eine Hilfe für Energiekonzerne. Eine kontinuierliche Unterstützung sollte Finanzen, Umstiegshilfen und Regulative umfassen. Zu diesem Zweck sollten die öffentlichen Stellen den Großteil der Budgetmittel für Maßnahmen zur Stimulierung von Investitionen verwenden, um den Unternehmen eine Wende zu ermöglichen. Steuerliche Anreize könnten sicherstellen, dass europäische Unternehmen nicht wegen ihres Engagements bei der Energiewende gegenüber Wettbewerbern in Ländern mit weniger Commitment bei der Kohlenstoffneutralität Schaden erleiden.

Wachstum bei Investitionen und Konsum: Öffentliches Handeln muss mittels Forschungsfinanzierung und der Nutzung öffentlicher und halb-öffentlicher Aufträge die Umstellung strategischer Sektoren wie Energie, Bauwesen und Transport beschleunigen. So werden für Unternehmen Anreize geschaffen, mit Mut zur raschen Entwicklung und einer Risikobereitschaft für das gemeinsame Wohlergehen. Mit umweltfreundlichen Projekten kann die europäische Produktion auf nachhaltige Waren und Dienstleistungen umorientiert werden, die weltweit angeboten werden. Alternative Infrastruktur-Logistiken zum Straßentransport sind Themen, die prioritär anzugehen sind. Ebenso sollten „grüne Finanzmechanismen“ engagierte Fonds und Unternehmer zusammenbringen, die beide in Zukunftsbranchen investieren wollen.

Die EU und der Westbalkan

von Nermina Cuzovic

Wenn wir über Europa sprechen, über Zusammenhalt und Sicherheit, spielt der Westbalkan die Rolle eines launenhaften Kindes, stets bereit zum Faustkampf. Dieses Kind ist jetzt erwachsen und flirtet mit bösen Buben – Russland und China. Was ist in Europa in den Jahren des Heranwachsens also schief gelaufen?

30 Jahre nach dem Maastricht-Abkommen und der Auflösung Jugoslawiens reden wir noch immer über die Sicherheit in Europa. Warum? Weil Albanien, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Kosovo und Mazedonien in keiner Weise nahe der EU sind. Sie werden von massiven Problemen geplagt – ineffizientes Rechtssystem, Korruption, mächtige Oligarchien, Faschismus, illegale Immigranten auf der Reise in die EU, Menschen- und Drogenhandel, Covid-19.

Europa hat sich in weiten Teilen entwickelt und die Früchte geerntet – mit Globalisierung und Digitalisierung. Der Westbalkan blieb in Geiselhaft derselben politischen Eliten, die die Kriege der 1990er-Jahre führten. Die „Schutzherren“ aus dem Osten – Russland, China und bis zu einem gewissen Grad die Türkei – benutzen diese Eliten, um ihre Ziele zu verwirklichen. Russland unterstützt den Widerstand gegen eine Expansion der NATO und stellt ein Hindernis für die Integration der Region dar, China schafft neue finanzielle Abhängigkeiten, die den Beitrittsprozess in die EU verkomplizieren. Die Türkei spielt auf der weltpolitischen Bühne der Großmächte mit und übt still Einfluss aus. Über die etablierten Netzwerke der Korruption und des organisierten Verbrechens pumpen sie Geld in die Region, lassen die Oligarchen an der Macht und blockieren Reformen. Dieser Teufelskreis kann nur durch Transparenz und Investitionen in Bildung, Gesundheit und Rechtssystem durchbrochen werden. Eine Ausdehnung des Digitalisierungsgrades der EU in den Westbalkan würde dies unterstützen. Es könnte einen fruchtbaren Boden bilden für ein digital orientiertes und verantwortliches Bürgertum, das Abhängigkeiten von Eliten durchbricht.

Die junge Generation sollte der Verhandlungspartner sein – sie ist der Mechanismus für Veränderung. Der gegenwärtige Rückstand, ja das Analphabetentum in der Digitalisierung, sind eine Form von Isolation und Zensur. Basierend auf den Lehren aus der Pandemie sollte die EU Wege suchen, dass die Digitalisierung diese Länder durchdringt. Die EU sollte der nächsten Generation die Werkzeuge für die Schaffung besserer Gesellschaften geben ohne sie mit Beitrittsverhandlungen, Politik und Nationalismen der Vergangenheit zu belasten.

Digitalisierung schafft Arbeitsplätze, mindert den Einfluss politischer Interventionen, verändert die Wirtschaft und generiert Investitionen, sie verbreitert Bildungschancen, öffnet globale Kommunikationskanäle, modernisiert Regierungen, minimiert Korruption und baut Brücken in die EU. Die Digitalisierung könnte die einzige Form der Freiheit in diesen vorläufig demokratischen Gesellschaften sein. Wenn die Kanäle der Korruption durchschnitten sind, wird das davon abhängige System zusammenbrechen. Dann wird die EU reife Partner im Westbalkan haben.

Europa hat den Fehler gemacht, die Probleme des Westbalkans in den frühen 1990er-Jahren anderen zu überlassen, damals, als die post-sozialistischen Demokratien jung, formbar und unerfahren in der Schaffung eines verantwortlichen Bürgertums waren. Die Digitalisierung bringt der EU jetzt eine neue Chance in der formativen, erzieherischen Phase der nächsten Generation und eine Möglichkeit, diese instabile und umkämpfte Region mit kontrollierter Digitalisierung zu stärken und sie unter ihren Schirm zu bringen – wohin sie schon immer gehörte.

Wirtschaftliche Entwicklung

von Julia Nguyen

Am 22. März 2020 rief die WHO die Pandemie aus. Dies brachte Auswirkungen auf das soziale und wirtschaftliche Leben – in vielen Ländern wurden Betriebsschließungen, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen erlassen. Firmen standen vor zig Herausforderungen – wie dem Umstellen von Mitarbeitern auf Homeoffice. Das Thema Digitalisierung rückte in den Fokus. Daten zeigen: Digital reife Unternehmen reagierten überdurchschnittlich flexibel auf die Krise. In anderen Betrieben legte die Pandemie den Grundbaustein für die Digitalisierung. Homeoffice wurde in vielen Unternehmen zum Standard. Die Pandemie förderte die Akzeptanz der zuvor angezweifelten Heimarbeit. Parallel zur Industrie 4.0, wo Güter autonom bewegt, gehandelt und verkauft werden und künstliche Intelligenz die dezentrale Steuerung übernimmt, fand auch im administrativen Bereich ein Umdenken und eine zeitgemäße Anpassung statt.

Eine Strategie ist es, Homeoffice auszubauen. Unternehmen werden zu einem Eintrag im Firmenbuch und entwickeln sich zu dezentralen Leistungsgesellschaften. Es werden keine Bürokomplexe mehr errichtet. Shared Desks sowie Konferenzräume ermöglichen eine Zusammenarbeit in Gesellschaft. Dies spart nicht nur Geld durch verminderte Kosten für den Bau sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung, sondern bringt auch Vorteile in puncto Nachhaltigkeit. Arbeitswege werden eingespart, neue Formen von Zusammentreffen durch MS Teams, Zoom oder Skype ersetzen Dienstreisen. Beides bewirkt eine Reduktion von Emissionen. Durch Reisen beanspruchte Zeit wird für anderweitige Aufgaben genutzt. Die Effektivität wird gesteigert, da keine Kollegen mehr ins Büro platzen und den Arbeitsfluss unterbrechen.

Der Arbeitsplatz wird nach dem Motto „Arbeiten geht von überall aus“ neu gedacht. Das Akquirieren von Talenten findet nicht mehr, aufgrund des Arbeitsweges, regional statt, sondern EU-weit. Angestellte mit Wohnsitz in der EU können europaweit ihrer Arbeit nachgehen. So besteht die Möglichkeit, von verschiedenen Kulturen zu lernen und Erfahrungen und Expertise zu teilen. Ein steter Austausch verbindet Menschen und stärkt das Wirtschaftswachstum, wird die Sache mit einem durchdachten Plan und einem smarten Ziel angegangen.

Mehr Europa, weniger Zentralismus

von Maximilian Kohlhammer

Die Pandemie zeigt, wie wichtig funktionierende lokale Synergien und Wertschöpfungsketten sind. Globale Lieferketten sind „nice to have“, aber sie können lokale Wertschöpfung und Infrastrukturleistungen wie die medizinische Industrie nicht ersetzen. Europa ist nicht nur dienstleistungsorientiert. Schon frühere Krisen haben gezeigt, dass Länder wie Deutschland und Österreich, die einen Anteil von mehr als 20 Prozent Fertigungsindustrie unterhielten, besser durchkamen.

Ein Bild eines besseren künftigen Europa braucht mehr Europa und weniger zentrale Entscheidungen und Bürokratie. Das Augenmerk sollte auf die Gründungsideen der EU gerichtet sein, ergänzt um heutige Anforderungen wie eine gemeinsame Verteidigungs-, Steuer- und Migrationspolitik. Entscheidungsprozesse über alle Institutionen der EU sind zu vereinfachen, um wichtige Entscheidungen zu beschleunigen und weniger abhängig zu sein von Individualinteressen.

Ein weiteres Thema ist, ausländische Investitionen in Unternehmen mit bis zu 50 Prozent zu begrenzen, so wie es für Ausländer, die in China investieren wollen, ist. Bei Auslandsunternehmen, die diesen Anteil überschritten haben, soll der Anteil durch Kompensationen reduziert werden. In den vergangenen Jahren konnten wir Eskalationen sehen, meist ohne große Konsequenzen für die Hauptverantwortlichen – so wie die jüngsten Entwicklungen in Hongkong. Um aufzuholen, braucht Europa einen Entscheidungsprozess für die eigene Agenda, ohne mögliche internationale Irritationen zu fürchten, die auch die USA, Russland und China nicht aufgehalten haben.

Der EU-interne Markt muss auf globaler Ebene vermehrt wettbewerbsfähig sein. Die heutigen multinationalen Organisationen mit zweistelligen Gewinnmargen und „Made in China“-Importen sind eine Bedrohung für die EU-interne Marktwirtschaft. Die EU muss sich darauf konzentrieren, diese Entwicklungen in sinnvollen Branchen einzudämmen und den Heimmarkt zu forcieren. Oder ist es wirklich sinnvoll, wenn wir deutsche Autos „Made in China“ importieren und die MAN-Lastwagenfertigung in die Türkei transferieren?

Diese Themen sind gleichzeitig mit einer Erneuerung der Bank- und Fiskalpolitik anzugehen, um Steueroasen zu vermeiden und schließlich gegenwärtige Steuervermeidungstricks zu beenden. Das Ergebnis muss eine reduzierte Abhängigkeit von „nicht EU-basierten“ Industriegiganten sein. Jeder, der künftig den europäischen Markt betreten und darin teilhaben will, muss sich an die Spielregeln halten und Steuern bezahlen.

Die EU, unser Halt in Europa

von Julia Haslbauer

Wir müssen uns Gedanken machen, wie unser Leben nach der Pandemie aussehen soll. Als Präsidentin der Europäischen Kommission ist es meine Aufgabe, Empfehlungen für weitere Vorgehensweisen zu liefern, um die Interessen der EU und ihrer Bürger und Bürgerinnen zu wahren.

Die Pandemie hat unser Leben verändert: das Vertrauen in die Politik, die Arbeitswelt, das Konsumverhalten, die voranschreitende ungerechte Verteilung des Vermögens, den Trend zur Nachhaltigkeit, unsere Definition von Freiheit, den Zweck des Wirtschaftens und unsere Gesundheit.

Es ist mir ein Anliegen, auf die Gesundheit aller EU-Bürger und -Bürgerinnen zu achten und für eine gerechte Verteilung der Impfdosen zu sorgen. Dabei ist der Austausch mit Pharmaunternehmen ebenso wichtig, wie das Verständnis über das Virus und dessen Folgen zu stärken. Am Ende der Pandemie muss es unser Ziel sein, dass wir als gestärkte Interessengemeinschaft der Welt gegenübertreten.

Die Politik der Mitgliedstaaten erregte Aufsehen – leider oft negativ. Teilweise harte Maßnahmen und das Erstarken der rechtsradikalen Kräfte in einigen Staaten sorgten für Unruhe. Darum, und weil unsere Kinder eine EU erleben sollen, in der Zusammenhalt herrscht und alle Interessen der Mitgliedstaaten gehört werden, müssen wir einen Weg zu einer „Wir-Kultur“ schaffen – getreu dem Schlagwort „Vereinigte Staaten von Europa“. Das kann der EU helfen, als starker außenpolitischer und weltwirtschaftlicher Partner angesehen zu werden.

Es muss ein Umdenken, was den Zweck des Wirtschaftens angeht, stattfinden. Die profitorientierte Gesellschaft muss sich zu einer lösungsorientierten Interessengemeinschaft entwickeln, bei der die Nachhaltigkeit und die Menschen im Mittelpunkt stehen. Wir sollten das Konsumverhalten, das sich in Richtung Nachhaltigkeit bewegt, nutzen, um den Handel und die Unternehmen der EU zu stärken. Vorschriften für Bio-Landbau und dessen Erzeugnisse sollen so unterstützt werden, damit diese nicht zu sehr in ihren Tätigkeiten eingeschränkt sind. Wir brauchen Regulative, die den Warenaustausch in der EU fördern und Produkte der Mitgliedstaaten den importierten Produkten vorziehen. Auch Arbeitgeber können zu mehr Nachhaltigkeit beitragen, indem sie Homeoffice als Arbeitsmodell sowie die Einführung einer 4-Tage-Woche, mit ihrem gesundheitlichen Aspekt, akzeptieren.

Die Pandemie zeigt uns, wie wichtig Zusammenhalt ist, und darum sollte die EU, die seit über 70 Jahren für Frieden in Europa sorgt, auch diese Krise gut und gemeinsam meistern.

Der Studiengang

Die Fakultät für Wirtschaft und Management der Fachhochschule OÖ am Campus Steyr bietet zwölf innovative Bachelor- und Masterstudiengänge an. Im Studiengang GSM (Global Sales and Marketing), der ausschließlich in englischer Sprache abgehalten wird, studieren derzeit 252 Personen aus 36 Ländern. Einen Teil ihrer Ausbildung absolvieren sie an einer der rund 150 Partneruniversitäten in mehr als 50 Ländern.