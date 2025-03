Polizisten trugen Betrunkenen von Hamburger Bahnhof zur Wache - 4,69 Promille

Der Betrunkene sei am Mittwochabend auf Gleis 1 in der norddeutschen Hansestadt am Boden gelegen und Bahnmitarbeitern aufgefallen. Beamte kontrollierten den 44-Jährigen und trugen ihn schließlich zum Polizeirevier.

"Der konnte gar nicht mehr gehen. Normalerweise werden die Betrunkenen von den Beamten nur gestützt", sagte der Sprecher. Beim Atemalkoholtester habe der Mann mit festem Wohnsitz aber noch einmal Ehrgeiz gezeigt: "Er konnte das Atemalkoholgerät noch bedienen und wollte das auch unbedingt." Dabei sei der erstaunliche Wert von 4,69 Promille herausgekommen.

Deshalb wurde sofort der Rettungswagen gerufen. "Bei einem so hohen Wert muss eine kontrollierte Ausnüchterung unter ärztlicher Kontrolle durchgeführt werden."

