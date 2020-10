Unfreiwillige Lachnummer: Polizisten posierten auf Parade oben ohne

Scharen muskulöser Männer posieren bei der Aufführung mit freiem Oberkörper, springen durch brennende Ringe oder zerschlagen Zementblöcke mit Vorschlaghämmern.

Auch dem Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi auf der Zuschauertribüne zeigen sich die Absolventen mit nackter Brust, während sie auf gepanzerten Fahrzeugen und dreistöckigen Paradewagen ihre Muskeln anspannen. "Macho-Präsentation", urteilte der britische TV-Sender "Sky News". Andere fühlten sich an Pride-Paraden erinnert, bei denen Menschen weltweit für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgendern (LGBT) demonstrieren. Ein Twitter-Nutzer legte unter das Video das Lied "Macho Man" der Disco-Band Village People, die sich an eine homosexuelle Zielgruppe richtete und mit Kostümen von Polizisten und Soldaten maskuline Stereotype aufgriffen. Auch LGBT-Blogs berichteten über die Parade.

Schwule, Lesben und Transgender haben in Ägypten allerdings einen sehr schweren Stand und werden auch strafrechtlich verfolgt. Nach Angaben der Organisation Human Rights Watch und Menschenrechtlern in Ägypten wurden LGBT-Aktivisten in vergangenen Jahren willkürlich festgenommen, eingeschüchtert und auch körperlich misshandelt. Explizit verboten ist Homosexualität in Ägypten nicht. Sie gilt in weiten Teilen der Gesellschaft aber als tabu und wird unter dem Prostitutionsgesetz auch strafrechtlich verfolgt. Ermittler nutzen dabei teilweise Dating-Apps, um etwa Schwule in eine Falle zu locken.

Der offen homosexuelle US-Schauspieler George Takei teilte ein Video der Parade auf Twitter und schrieb: Für die "erschreckend homophobe" ägyptische Regierung sei die Parade "ziemlich schwul". Aus Sicht vieler Ägypter ist die Darstellung von Männern mit freiem Oberkörper bei Polizei- und Militärparaden dagegen völlig normal. Bei diesen Paraden sollen Macht und Stärke demonstriert werden - neben Waffen und schwerem Kriegsgerät auch mit menschlichen Muskeln.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.