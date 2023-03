Polizist sprach in Kindergarten - Plötzlich löste sich Schuss

Die Innenrevision der Polizei habe Ermittlungen aufgenommen, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Es sei aber niemand verletzt worden. Man werde Maßnahmen ergreifen, damit sich so etwas nicht wiederholen könne. Zu dem Zwischenfall kam es bereits am Donnerstag.

In den sozialen Medien reagierten viele Menschen empört auf den Vorfall. "Warum zeigt man kleinen Kindern überhaupt eine Schusswaffe?", schrieb ein Nutzer bei Twitter. "Da braucht es keine Ermittlungen mehr, sondern die sofortige Entlassung", verlangte ein anderer. Die Polizei in dem EU-Mitgliedstaat mit rund 10,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern verfügt über knapp 40.000 Beamte.

