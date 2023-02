Massenpanik in Einkaufszentrum: Polizeieinsatz im Pariser La-Défense-Viertel

Das schrieb Innenminister Gerald Darmanin laut Reuters am Samstag auf Twitter. Die Pariser Polizei teilte mit, "ein Vorfall" habe einen panischen Ansturm von Menschen in der Gegend ausgelöst. Ein Sprecher der Pariser Polizei wies Berichte zurück, wonach Schüsse gefallen seien. Die Pariser Polizeibehörde hatte zuvor einen Tweet herausgegeben, in dem sie der Öffentlichkeit riet, das Gebiet zu meiden. Nähere Angaben machte sie nicht.

Nach Angaben der Online-Ausgabe der Zeitung "Le Figaro" kam es zu einer Massenpanik im Einkaufszentrum "Westfield Les 4 Temps" in La Défense nach einem möglichen Selbstmord. Einige Passanten dachten, sie hätten einen Schuss gehört, der Panik auslöste, was in sozialen Netzwerken verbreitet wurde.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

