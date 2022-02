Polizeieinsatz in Amsterdam: Geiselnahme in Apple-Geschäft

Im Apple-Laden am zentralen Platz Leidseplein finde "derzeit eine Geiselnahme statt", twitterte die niederländische Polizei am Dienstagabend. Aus Gründen der "Sicherheit der betroffenen Personen" würden keine weiteren Angaben gemacht. Die Polizei war am späten Nachmittag wegen eines bewaffneten Raubüberfalls zu dem Apple-Geschäft gerufen worden, wie die Behörden mitteilten.

"Die Polizei ist mit vielen Einheiten vor Ort, um die Situation unter Kontrolle zu bringen", hieß es zunächst. Der mutmaßliche Raubüberfall entwickelte sich dann später zu einer Geiselnahme, wie der öffentlich-rechtliche Fernsehsender NOS berichtete. Auf Aufnahmen in den Onlinenetzwerken war zu sehen, wie ein Mann mit einer Schusswaffe einen unbewaffneten Mann festhält. Nach Angaben des Senders AT5 berichteten mehrere Menschen vor Ort, Schüsse in dem Apple Store gehört zu haben.

Mehrere Menschen sind im Laufe des Abends freigekommen. Sie hätten das Gebäude unversehrt verlassen, berichtete die Polizei, ohne eine genaue Anzahl zu nennen. Medien berichteten von Dutzenden Menschen. Unklar war, wie viele Menschen in dem Gebäude waren und wie viele noch festgehalten wurden. Der Leidseplein wurde geräumt und abgesperrt, Theater und Cafés an dem Platz wurden geschlossen. Auch ein Helikopter war im Einsatz.