Polizei: Verschwundene Schwestern in Schottland sind tot

Bei den Ende Jänner im Fluss Dee in der Stadt Aberdeen gefundenen Leichen handelt es sich um die beiden 32-jährigen Frauen, erklärte die schottische Polizei laut britischen Medienberichten am Dienstag. Ermittlungen über die Todesursache liefen weiter.

Keine Hinweise auf Verbrechen

Die beiden 32-Jährigen, die noch eine Drillingsschwester haben, waren seit dem 7. Jänner spurlos verschwunden. Eine Überwachungskamera hatte sie um 02.00 Uhr morgens auf einer Straße am Dee gefilmt. Danach waren die beiden Frauen, die seit zehn Jahren in Schottland gemeinsam in einer Wohnung leben, nicht mehr gesehen worden.

Laut Polizei gab es zunächst keine Hinweise auf ein Verbrechen und keine "verdächtigen Umstände". Allerdings hatten die Schwestern kurz vor ihrem Verschwinden den Mietvertrag für ihre Wohnung gekündigt.

