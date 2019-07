Polizei mietete Hauptquartier von Mafia

Ein Sprecher der Finanzpolizei bestätigte am Montag, dass das Gebäude in der Stadt Vittoria nun beschlagnahmt wurde. Die Miete soll zum Teil an den stadtbekannten Familienclan Luca gegangen sein. Italienische Medien hatten berichtet, dass das Innenministerium - unter dem die Polizei steht - 105.000 Euro Miete pro Jahr bezahlt hätte. Die Luca-Familie habe 50 Prozent des Gebäudes im Jahr 2012 erworben, als die Polizei bereits seit einigen Jahren darin stationiert war.

Die Zeitung "La Repubblica" zitierte den Provinzpolizeichef Salvatore La Rosa, der angab, dass das Ministerium nichts von der Mafia-Connection der neuen Besitzer gewusst habe. Der Luca-Familie wird unter anderem Geldwäsche für einen Mafiaclan vorgeworfen.

