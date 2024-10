Polizei in Krefeld schoss Mann vor Kino nieder

Nach mehreren Bränden in Krefeld und einer versuchten Brandstiftung in dem Kino ist weiter offen, was den tatverdächtigen 38-Jährigen angetrieben hat. Die Motivlage sei unklar, sagte ein Sprecher der Polizei Essen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der Krefelder mit iranischer Nationalität am Donnerstagabend in Krefeld drei Brände gelegt haben. Als er versuchte, in einem Kinofoyer einen weiteren Brand zu legen, wurde er von der Polizei angeschossen. Er kam in ein Krankenhaus.

Niemand verletzt

Über den Notruf waren am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr laut Polizei zahlreiche Meldungen von drei Bränden eingegangen. "Im Bereich der Philadelphiastraße brannten innerhalb kurzer Zeit eine Wohnung, ein geparktes Fahrzeug und ein Bürogebäude", hieß es. Man prüfe, ob es sich bei der Wohnung um die Wohnung des Tatverdächtigen handle, sagte eine Polizeisprecherin. Bei den Bränden sei niemand verletzt worden.

Polizeiermittler hatten die ganze Nacht hindurch die Tatorte untersucht. Am frühen Freitagvormittag befanden sich nach Angaben eines dpa-Reporters keine Ermittler mehr dort.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.