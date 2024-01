Polizei fand 4 Leichen in Ostengland, darunter auch 2 Kinder

Die Ermittler seien am Freitagmorgen alarmiert worden und hätten sich Zutritt zu dem Haus im Ort Costessey verschafft, teilte die Polizei in der Grafschaft Norfolk mit. Bei den Toten handle es sich um einen 45 Jahre alten Mann, eine 36 Jahre alte Frau und zwei kleine Mädchen.

"Wir können bestätigen, dass alle vier mit Verletzungen aufgefunden wurden", teilte Detective Chief Inspector Chris Burgess mit. Der Mann und die zwei Kinder hätten an der Adresse gewohnt, die Frau sei zu Besuch gewesen. Der Nachrichtenagentur PA zufolge soll es sich vermutlich um Mitglieder einer Familie handeln.

Obduktion wurde angeordnet

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Todesursachen sollen per Obduktion geklärt werden. Er sei sich bewusst, welchen Schock und welche Bestürzung der Fall auslöse, teilte Burgess mit. "Mir ist bewusst, dass es ein großes öffentliches Interesse an den Ermittlungen gibt und Spekulationen in den sozialen Medien, wer beteiligt ist." Die Polizei rief auf, sich mit Hinweisen zu melden.

