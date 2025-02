Polizei erschoss mit Messern bewaffneten Mann in Pariser Vorort

Der Mann habe sich wortlos auf die Polizisten gestürzt, teilte die Präfektur von Paris am Mittwoch mit. Er habe zuvor mit einem Messer in jeder Hand an einer Bushaltestelle gesessen.

Einer der Polizisten habe zunächst einen Elektroschocker eingesetzt. Als dieser keine Wirkung gezeigt habe, habe ein Polizist auf den Mann geschossen und ihn am Brustkorb getroffen. Die Polizeiinspektion hat Ermittlungen aufgenommen, was beim Einsatz von Dienstwaffen üblich ist. Nach Angaben der Polizeiinspektion waren 2023 insgesamt 36 Menschen bei Polizeieinsätzen getötet worden.

Mehr zum Thema Weltspiegel Toter bei Messerangriff in Frankreich - "Islamistischer Terrorismus" MULHOUSE. Nach dem Angriff im elsässischen Mulhouse (Mülhausen) mit einem Toten und mehreren Verletzten hat die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die ...

In Frankreich kommt es immer wieder zu Stichwaffenangriffen. Erst am vergangenen Samstag war bei einem mutmaßlich islamistischen Messerangriff in Mülhausen nahe der deutschen Grenze ein 67-Jähriger getötet worden. Bei dem Täter handelt es sich um einen ausreisepflichtigen Algerier. Nach Regierungsangaben hatten die algerischen Behörden zuvor zehn Mal dessen Rücknahme verweigert.

