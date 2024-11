Polizei ermittelt nach Einbruch auf Gelände von Schloss Windsor

Die Einbrecher seien nachts in ein Gebäude auf dem weitläufigen Gelände eingedrungen und hätten ein Auto und ein Quad gestohlen, erklärte die Polizei der Region Thames Valley am Montag. Der Einbruch ereignete sich demnach bereits Mitte Oktober. Die Übeltäter konnten entkommen, Festnahmen gab es bisher nicht. Der Boulevardzeitung "The Sun" zufolge schlugen die "maskierten Eindringlinge" zu, während Kronprinz William, seine Frau Kate und die gemeinsamen drei Kinder in ihrem nahe gelegenen Haus schliefen.

Im vergangenen Monat hatte die Zeitung berichtet, dass die beiden Haupt-Zufahrten zum Gelände von Schloss Windsor wegen Personalknappheit nicht länger von bewaffneten Polizisten einer Spezialeinheit geschützt würden. Grund sei ein Mangel an Bewerbern. Die zuständige Metropolitan Police lehnte einen Kommentar zu dem Bericht mit der Begründung ab, Sicherheitsvorkehrungen für geschützte Einzelpersonen oder Einrichtungen würden grundsätzlich nicht erörtert.

Nicht der erste sicherheitsrelevante Vorfall

Der Einbruch ist nicht der erste sicherheitsrelevante Vorfall auf dem Gelände von Schloss Windsor, wo die Familie von Kronprinz William ihren Hauptwohnsitz hat. Am ersten Weihnachtstag 2021 war ein mit einer Armbrust bewaffneter Mann auf dem Schlossgelände festgenommen worden, der nach eigenen Worten die damalige Königin Elizabeth II. töten wollte. Er wurde im vergangenen Jahr zu neun Jahren Haft in einer psychiatrischen Hochsicherheitseinrichtung verurteilt.

