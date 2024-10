Polizei beschlagnahmte 14 Millionen "Filmgeld" in 18 Ländern, auch Österreich darunter

Zumeist habe es sich um täuschend echt gestaltetes "Filmgeld" gehandelt, hatte Europol am Montag in Den Haag mitgeteilt. In Österreich wurden vom Bundeskriminalamt und Zoll mehr als 6.000 "Blüten" im Wert von 383.030 Euro aus dem Verkehr gezogen, präzisierte das Finanzministerium am Dienstag.

Die von Europol koordinierte Aktion, unter der Leitung von Spanien, Portugal und Österreich, hatte darauf abgezielt, die Verteilung von Falschgeld über Postdienste in ganz Europa zu unterbinden. Dabei dauerte die operative Phase sieben Monate und das Falschgeld wurde in Postsendungen aus China, der Türkei, dem Vereinigten Königreich und Belgien aufgegriffen, hieß es von den heimischen Behörden. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) dankte den beteiligten Beamten.

