Politik, Theater, Ökodorf: Charles’ Charmeoffensive

"Der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zukommen zu lassen, ist überaus mutig, wichtig und willkommen", sagte der britische König Charles III. am Donnerstag bei seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag in Berlin. "Die Sicherheit Europas ist ebenso bedroht wie unsere demokratischen Werte", betonte der König mit Blick auf das Vorgehen Russlands. "Wir sind erschüttert von der furchtbaren Zerstörung, aber wir können Mut schöpfen aus unserer Einigkeit zur Verteidigung der Ukraine, des Friedens und der Freiheit."

In seiner gut 20-minütigen, mit Standing Ovations bedachten Rede würdigte der 74-jährige Monarch mehrfach die engen Beziehungen zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Der Auftritt im Bundestag war der zentrale Programmpunkt am zweiten Tag des Staatsbesuchs von Charles und Camilla. Charles sprach in seiner teils auf Deutsch gehaltenen Rede auch die engen Verflechtungen beider Länder an – vom Handel zu Zeiten der Hanse bis zu kulturellen und anderen Aspekten.

Er nannte etwa die Beatles und die deutsche Band Kraftwerk, die Komiker von Monty Python oder den Sieg Englands gegen Deutschland im Finale der Frauen-Fußball-Europameisterschaft 2022. Nach der Rede im Bundestag besuchte der Staatsgast gemeinsam mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier das Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge am ehemaligen Flughafen Tegel.

Heute ist Charles in Hamburg

Am späteren Nachmittag unternahmen König und Bundespräsident einen Abstecher nach Brandenburg, der sie nach Finowfurt nordöstlich von Berlin führte. Dort trafen sie Soldatinnen und Soldaten eines deutsch-britischen Pionierbataillons aus Minden.

Dann ging es weiter zum Ökodorf Brodowin, wo sich der König unter anderem über die Fertigung einer bestimmten Käsesorte informierte. Das strenge Protokoll des Besuchs wurde durch ein starkes Unwetter mit Blitz und Donner durcheinandergebracht. Während des Gewitters hielt sich der König in der hofeigenen Molkerei auf, wo er tatkräftig mithalf.

Heute wird das britische Königspaar Hamburg besuchen, die Stadt besichtigen und eine Bootsfahrt machen.

