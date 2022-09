Polen beziffert Weltkriegsschäden auf mehr als 1,3 Billionen Euro

Dies teilte der Vorsitzende der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, am Donnerstag in Warschau mit. Das Gutachten gilt als Grundlage für mögliche Reparationsforderungen an Deutschland. Kaczynski hatte zuvor angekündigt, dass die Entscheidung dafür noch heute getroffen werden solle.