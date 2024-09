"Polaris Dawn": Private All-Mission erfolgreich beendet

CAPE CANAVERAL. Nach fünf Tagen ging die historische Weltraumreise der Mission "Polaris Dawn" am Sonntag zu Ende. Die Dragon-Kapsel des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk landete gestern früh vor der Küste Floridas.

Die vierköpfige Besatzung unter Führung des US-Milliardärs Jared Isaacman war am Dienstag von Cape Canaveral aus ins All gestartet und hatte sich dabei zeitweise bis auf 1400 Kilometer von der Erde entfernt – so weit wie kein Astronaut seit den Apollo-Mondmissionen der 60er und 70er Jahre und dreimal so weit wie die Internationale Raumstation (ISS).

Am Donnerstag hatten zwei Besatzungsmitglieder die Kapsel für mehrminütige Außeneinsätze verlassen – als erste Amateur-Astronauten ohne Regierungsauftrag. Der frühere NASA-Mitarbeiter Sean O’Keefe nannte die Unternehmung einen "Wendepunkt auf dem Weg zur Kommerzialisierung des Weltraums".

In den kommenden Jahren planen Isaacman und Musk zwei weitere Missionen im Rahmen des „Polaris“-Programms. Dazu gehört der erste bemannte Flug der SpaceX-Rakete Starship, die sich noch in Entwicklung befindet. Die Kosten des Programms sind nicht bekannt.

