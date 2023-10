PLD Space schafft ersten privaten Raketenstart in Europa

"Meine Stimme ist nach so viel Geschrei erschöpft", sagte ein triumphierender Raul Torres, Geschäftsführer von PLD Space, kurz nach dem Start am Samstag (Ortszeit). Alle Raketensysteme hätten "perfekt" funktioniert. Auf dem Video der Missionskontrolle war zu sehen, wie Ingenieure jubelten und sich gratulierten, als die Rakete in den Nachthimmel aufstieg.

Mit dem erfolgreichen Start führte PLD Space den ersten vollständig privaten Raketenstart in Europa durch. Die Rakete hat eine Nutzlast zu Testzwecken an Bord, die jedoch nicht veröffentlicht wird, teilte das Unternehmen mit. Das Unternehmen werde sich nun auf die Verdreifachung seiner Belegschaft konzentrieren. "Dies ist erst der Anfang", sagte Torres und schöpfte Hoffnung für seine ins Stocken geratenen Weltraumambitionen.

Der nächtliche Teststart des Start-ups von Huelva erfolgte, nachdem zwei frühere Versuche abgebrochen werden mussten. Die Miura-1-Rakete ist so hoch wie ein dreistöckiges Gebäude und hat eine Ladekapazität von 100 kg.

Die Mission am Samstag mit dem Miura-1-Demonstrator war die erste von zwei geplanten suborbitalen Einsätzen. Analysten zufolge wird der kritischste Test jedoch mit der größeren Miura-5 für Orbitaldienste sein. Deren Start ist für 2025 vorgesehen.

