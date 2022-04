Playboy-Sonderausgabe: Nackte Gewalt statt nackter Haut

Das Magazin verzichtet in seiner Sonderausgabe auf erotische Hochglanzbilder und zeigt stattdessen die verheerenden Zustände, die seit sechs Wochen in der Ukraine herrschen. Die düstere Titelseite enthält aber auch Lichtblicke: So sind etwa Soldaten in Schutzausrüstung abgebildet, die Tiere und Kinder retten.

Denn die Playboy-Redaktion in der Ukraine will mit der Ausgabe auch Mut machen: Jeden Tag aufs Neue beweist das Land der ganzen Welt, dass "unsere Nation die Stärkste ist". Man habe 15 Jahre lang gezeigt, wie unvergleichlich die ukrainischen Frauen sind. "Jetzt ist der Krieg ins Land gekommen", heißt es auf der Webseite. Durch den "Heldenmut der Verteidiger" seien die Redakteure zu der Sonderausgabe inspiriert worden.

Verfügbar ist das Blatt (noch) nicht in Papierform. "Die gedruckte Version erhalten Sie nach unserem Sieg. Wir zweifeln keinen Moment daran", so der Playboy. Wer die elektronische Version erwerben will, kann zwischen einem Betrag von zehn und 200 Euro selbst wählen. Die Einnahmen sollen gespendet werden.