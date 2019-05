Plastikfund in 10.928 Metern Tiefe

Bild: Five Deeps Expedition

Ein US-Abenteurer soll im Marianengraben einen neuen Weltrekord im Tiefseetauchen aufgestellt haben. Victor Vescovo setzte laut einer Presseerklärung am 28. April mit dem Spezial-U-Boot "DSV Limiting Factor" 10.928 Meter unter der Wasseroberfläche auf dem Meeresgrund auf. Erst am Montag gab die "Five Deep"-Expedition den Erfolg bekannt.

In der unglaublichen Tiefe fand das Expeditionsteam dann nicht nur vier neue Arten von krabben-ähnlichen Krebstieren, die Amphipoden genannt werden. Gleichzeitig entdeckte Vescovo auch eine Plastiktüte und Bonbonverpackungen. Die Plastikfunde beweisen die Verschmutzung der Erde durch den Menschen bis in die entlegensten Orte der Welt.

Der alte Rekord lag bei 10.912 Metern und war bereits 1960 von den Ozeanografen Don Walsh und Jacques Piccard in dem Tiefsee-U-Boot "Trieste" aufgestellt worden.

Die Expedition, die für eine Dokumentation des Discovery Channel mit Kameras begleitet wurde, fand im Süden des Marianengrabens auf Höhe des Challengertiefs statt. Vier Stunden suchte Vescovo den Boden ab. Das Team teilte mit, dass Wissenschafter jetzt Tests an den gefundenen Kreaturen durchführen würden, um den Prozentsatz der in ihnen gefundenen Kunststoffe zu bestimmen.

Insgesamt fünf Tauchgänge unternahm Vescovo im "DSV Limiting Factor" im Marianengraben. Die Mission der Expedition besteht darin, detaillierte Sonarmessungen an den fünf tiefsten Stellen der Ozeane durchzuführen. Nach dem Marianengraben werden nun auch der Puerto-Rico-Graben und der Süd-Sandwich-Graben im Atlantik sowie der Sundagraben im Indischen Ozean vermessen.

Beeindruckende Leistung

Der ehemalige Weltrekordhalter Walsh war selbst an Bord des U-Boot-Mutterschiffs und empfing Vescovo nach dessen Auftauchen. Es sei eine beeindruckende Leistung des Teams gewesen, im Challengertief viermal in nur acht Tagen zu tauchen, sagte Walsh. "Es war eine Demonstration der Zuverlässigkeit der Systeme und eine Effizienz, die nie zuvor bei der Erforschung der Ozeane gesehen wurde."