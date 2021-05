Ein Hackerangriff auf die größte Pipeline in den Vereinigten Staaten gefährdet die Treibstoff-Versorgung an der US-Ostküste. Daher hat die Regierung in Washington in der Nacht auf Montag den regionalen Notstand ausgerufen. Dieser Schritt gehe auf die dringende Notwendigkeit ein, "den sofortigen Transport von Benzin, Diesel, Kerosin und anderen Erdölprodukten" sicherzustellen, teilte das Transportministerium mit.