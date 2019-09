Pilot fehlte, da übernahm ein Passagier den Flug

Als ein Easyjet-Flug vom Flughafen Manchester ins spanische Alicante am Montag nicht starten konnte, weil ein Pilot ausgefallen war, kam es zu einer ungewöhnlichen Lösung: Ein Familienvater auf dem Weg in den Urlaub sprang kurzerhand ein.

Ans Licht kam die Geschichte durch einen Facebook-Post einer anderen Reisenden. Michelle Potts schrieb auf dem sozialen Netzwerk, sie hätte sich beeilen müssen, als die Anzeige ihres Fluges plötzlich von "verspätet" auf Abfertigung sprang. Als sie nachfragte, sei ihr ganz beiläufig gesagt worden: "Unser Pilot ist verschwunden. Aber ein Typ, der auch den Flug gebucht hatte, wird das Flugzeug fliegen." Zum Glück sei der Typ Pilot gewesen, schreibt sie mit lachendem Smiley.

Bei dem Ersatz-Piloten handelte es sich um Michael Bradley. Er wollte mit seiner Frau und seinem Sohn in den Urlaub fliegen und sah auf der Anzeigetafel eine Verspätungsanzeige. An Bord erzählte er den Fluggästen später, dass er auf telefonische Nachfrage erfahren habe, dass einer der beiden Piloten fehlte. Er habe daher angeboten: "Ich stehe hier im Terminal und habe nichts zu tun. Ich habe meine Lizenz dabei, ich habe meine ID dabei und ich würde wirklich gerne in den Urlaub fliegen. Also wenn ich aushelfen soll, ich bin bereit."

38 Sekunden später kam das Okay und die Maschine konnte sicher nach Alicante abheben.