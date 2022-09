Pilgerfahrt nach Mekka zu Ehren der Queen endete mit Festnahme

Der Mann hatte in Online-Diensten im Internet ein Video verbreitet, auf dem er an der Großen Moschee in Mekka zu sehen war. Dabei hielt er ein Banner hoch, auf dem er eine Omra - eine kleine Pilgerfahrt - für die Queen bekanntgab: "Die Omra für die Seele der Königin Elizabeth II., wir bitten Gott, sie im Paradies aufzunehmen."

Die Aufnahmen von der Aktion des Mannes verbreiteten sich rasch im Internet. Daraufhin gab es Forderungen, den Mann festzunehmen. Saudi-Arabien verbietet muslimischen Pilgern in Mekka, Slogans zu rufen oder Transparente zu tragen. Zudem darf nach den muslimischen Vorschriften eine Omra zwar für verstorbene Muslime vorgenommen werden, nicht jedoch für Nicht-Muslime. Die Queen stand an der Spitze der christlichen Anglikanischen Kirche.

Staatliche saudiarabische Medien berichteten über den Vorfall und den umstrittenen Video-Clip. Das Banner war dabei nur verschwommen zu sehen. Die Queen war am vergangenen Donnerstag in Schottland gestorben, ihre Beisetzung ist für den 19. September in London geplant.