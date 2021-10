Physik-Nobelpreis für Klimaforschung und komplexe Systeme

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr zur einen Hälfte an den Deutschen Klaus Hasselmann und den japanischstämmigen US-Amerikaner Syukuro Manabe sowie zur anderen Hälfte an den Italiener Giorgio Parisi. Sie werden für ihre "bahnbrechenden Beiträge zu unserem Verständnis komplexer physikalischer Systeme" ausgezeichnet, wie das Nobelkomitee in Stockholm mitteilte.

Hervorgehoben wurde die Bedeutung von Hasselmanns und Manabes Forschung für das physikalische Modellieren des Klimas der Erde. Sie hätten die Grundlage für das Wissen über das Erdklima und den Einfluss des Menschen gelegt. Parisis Forschung beschäftigt sich mit dem Zusammenspiel von Unordnung und Fluktuationen physikalischer Systeme von der atomaren bis hin zur planetarischen Ebene. Die Begründung des Nobelkomitees: Manabe zeigte, wie erhöhte CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre zu höheren Temperaturen auf der Erdoberfläche führen. Er entwickelte bereits in den 1960er-Jahren physikalische Klimamodelle, in denen die Effekte der Sonneneinstrahlung und Wärmeabstrahlung sowie der Austausch zwischen den Luftschichten berücksichtigt wurden. Damit schuf er die Voraussetzung für Modelle zur Berechnung des Klimas.

Um das Jahr 1980 lieferte dann Hasselmann Methoden, um das sich ständig ändernde Wetter von längerfristigen Klimaprognosen zu unterscheiden. Er integrierte die wechselhaften Bedingungen als eine Art Rauschen in seine Berechnungen und konnte so deren Einfluss auf das Klima mit einbeziehen. Zudem entwickelte er Methoden, um den Einfluss des Menschen auf das komplexe System sichtbar zu machen.

Parisi wiederum habe gegen 1980 verborgene Muster in ungeordneten komplexen Stoffen entdeckt. Seine Entdeckungen zählen laut Nobelpreiskomitee zu den wichtigsten Beiträgen zur Theorie komplexer Systeme. Sie ermöglichen es, viele verschiedene und scheinbar völlig zufällige Stoffe und Phänomene zu verstehen und zu beschreiben, nicht nur in der Physik, sondern auch in anderen Bereichen wie der Mathematik, Biologie, den Neurowissenschaften und im maschinellen Lernen. Der Physik-Nobelpreis ist mit rund 980.000 Euro dotiert.