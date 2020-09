Pferd verteidigte junge Reiterin gegen übergriffigen Mann

Wie die Polizei in Schleswig-Holstein mitteilte, packte der Mann die vorbeireitende 16-Jährige in einem Wald beim Ehndorfer Moor am Oberschenkel und wollte sie trotz mehrfacher Aufforderung nicht loslassen. Erst als er vom Pferd in den Arm gebissen wurde, ließ der Mann mit einem Schrei von der Reiterin ab.

Die Polizei bittet um Hinweise auf der Suche nach dem Mann. Der Vorfall habe sich bereits am Dienstagabend ereignet.

