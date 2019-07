Peking-kritische Demonstranten in Hongkong stürmten Parlament

Mit einem Rollwagen aus Metall, Stöcken und Gerüstteilen zertrümmerte eine kleine Gruppe von hauptsächlich Studenten verstärktes Glas und bahnten sich ihren Weg in das Gebäude des Legislativrates. Die mit Schlagstöcken ausgestattete Bereitschaftspolizei setzte Pfefferspray ein.

Tausende gingen am Montag erneut gegen ein Gesetzesvorhaben, das Auslieferungen auch von Ausländern an China ermöglichen soll, auf die Straße. Es ist der 22. Jahrestag der Übergabe der früheren britischen Kronkolonie an China.

Die Proteste halten bereits seit Wochen an. Dabei kam es immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei.

