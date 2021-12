Pegida im Aufwind durch islamfeindliche Deutung der Fluchtbewegung

Pegida habe dabei ihre eigenen Frames optimieren und sich mit der von ihr behaupteten Bedrohung wieder Bedeutung verschaffen können. Der Kommunikationsforscher Dennis Lichtenstein vom Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und der Universität Klagenfurt hat für seine im Fachjournal "SComS - Studies in Communication Sciences" veröffentlichte Studie gemeinsam mit Kollegen aus der Schweiz und Deutschland untersucht, wie es der Bewegung gelang, mit ihren aggressiven Botschaften die politischen Debatten mitzuprägen, und warum sie so viele Menschen mobilisieren konnte.

"Erwiesene extremistische Bestrebung"

Pegida - vom Verfassungsschutz Sachsens im Mai dieses Jahres als "erwiesene extremistische Bestrebung" eingestuft - lockte zwischen 2014 und 2016 bis zu 25.000 Menschen bei Protesten gegen eine von ihr behauptete angebliche "Islamisierung Europas" an.

Dazu untersuchten die Forscher die Frames von Pegida, also wie die Bewegung Ereignisse und Themen in ihre Deutungsrahmen und Erzählmuster einbettete. Konkret analysierten sie dafür 63 Reden, die von 27 Sprecherinnen und Sprechern bei 14 Pegida-Kundgebungen zwischen 2014 und 2016 gehalten worden sind. Es zeigte sich, dass Pegida, deren Popularität im Sommer 2015 eigentlich schon im Sinkflug war, "das Ereignis genutzt hat, um selbst wieder an Aktualität zu gewinnen."

Flüchtlingskrise als "Gelegenheit"

"Am Anfang wurde die muslimische Religion als zentrale Bedrohung gerahmt", erklärte Lichtenstein in einer Aussendung der ÖAW. Mit der Fluchtbewegung 2015 hätten sich die Frames von Pegida aber verändert "und es wurden verstärkt Asylsuchende als angebliche Gefahr ins Bild gerückt". Die sogenannte "Flüchtlingskrise" sei für die rechte Bewegung eine Gelegenheit gewesen, um die eigenen Frames zu erproben und zu optimieren. Religionsbezüge, ethnische Bezüge, Asyl und Migration seien von den Pegida-Rednern als "das Andere im Gegensatz zur christlichen Mehrheitsgesellschaft und als Bedrohung gesetzt worden". Das sei Teil einer rechtspopulistischen Strategie, so Lichtenstein.

Dass Bewegungen wie Pegida durch ihre Frames den Zusammenhalt nach innen und die Bedrohung von außen aufrecht erhalten müssen, sei auch in ihren Reden bemerkbar: "Das passiert dann nicht nur durch apokalyptische Bilder, sondern auch durch abwertende Wortspiele, die das Bedrohungsgefühl transportieren sollen, etwa, wenn in den Kundgebungen von 'Sprenggläubigen' statt von Strenggläubigen die Rede ist, von Koranderthalern - eine Anspielung auf den Koran - oder von Kassyrern, was die Worte Syrer und Kassierer zusammenbringt."

Das alles hat nach Ansicht der Kommunikationswissenschafter auch Spuren in der Politik hinterlassen: "Man kann davon ausgehen, dass diese lautstarke Minderheit durch ihren Protest einen gewissen Druck auf die Politik ausgeübt hat. Die Beschränkungen im Familiennachzug, die Reform des Asylrechts und schließlich der EU-Türkei-Deal sind Maßnahmen, die auch auf die Stimmungsmache von rechts reagiert haben", meint Lichtenstein.