"Paw Patrol"-Kinderkekse: Link auf Verpackung führte auf Pornoseite

Eine kompromittierte Adresse auf der Verpackung habe auf eine Seite mit "expliziten", also pornografischen Inhalten geleitet. Das teilte die Verbraucherschutzorganisation Which? am Wochenende beim Kurznachrichtendienst X mit.

Die Süßigkeitenpackungen, auf denen der Hersteller Hunde aus der Serie "Paw Patrol" zeigt, wurden zurückgerufen. Dieser Rückruf wurde bereits vor zwei Wochen veröffentlicht, wie Lidl in Großbritannien am Montag bestätigte. Das Unternehmen habe auch eine Untersuchung mit dem Lieferanten eingeleitet, dem die URL gehöre, sobald es auf den Fall aufmerksam gemacht worden sei. "Als Vorsichtsmaßnahme haben wir auch einen öffentlichen Rückruf veranlasst."

