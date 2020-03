Erster Coronavirus-Patient in Italien aus Intensivstation entlassen

Die Zahl der Coronavirus-Toten in Italien steigt weiterhin rasant: Innerhalb eines Tages sind in Italien 97 Menschen der neuartigen Lungenkrankheit erlegen. Somit gibt es in Italien bereits 463 Tote. Die Zahl der Infizierten kletterte auf 7.985, am Sonntag waren es noch 7.375.

Die Zahl der genesenen Patienten wuchs auf 724. Die meisten Todesopfer seien über 70 Jahre alt, teilte der Zivilschutz mit. Einen Grund zum Feiern hat das Nachbarland im Fall des ersten infizierten Patienten. Der 38-jährige Mann wurde nach 18 Tagen aus der Intensivstation des Krankenhauses der lombardischen Stadt Pavia entlassen und atmet selbstständig, teilten die Ärzte am Montagabend mit.

Der Manager des Konzerns Unilever hatte sich wahrscheinlich im Krankenhaus der lombardischen Stadt Codogno angesteckt. Sein Zustand war von den Ärzten als kritisch bezeichnet worden. Er war mit seiner im achten Monat schwangeren Frau ins Spital eingeliefert worden, die inzwischen genesen ist.

Auch ein Freund, mit dem der nur mit dem Vorname Mattia bekannte "Patient 1" Fußball spielte, mehrere Stammgäste eines Lokals, das der Familie des Freundes gehört, sowie Ärzte und Patienten des Krankenhauses von Codogno hatten sich bei ihm angesteckt. Wer das Virus eingeschleppt hat, ist weiter unklar. Die ganze Gemeinde Codogno musste wie andere neun Kommunen der lombardischen Provinz Lodi unter strenge Quarantäne gestellt werden, die erst am Sonntag aufgehoben wurde. Stattdessen wurde die gesamte Lombardei zur Sperrzone erklärt.

Mehrere Tote bei Ausschreitungen in Gefängnissen

Bereits in 27 Gefängnissen des Landes kam es zu gewaltsamen Protesten, die allein in Modena den Tod von sechs Insassen kostete. Weitere vier Sträflinge in Modena liegen in kritischem Zustand im Krankenhaus. Drei Gefängniswächter und sieben Sanitäter wurden mit leichten Verletzungen behandelt.

Inzwischen wurde das Gefängnis in Modena geräumt. Die circa 570 Insassen wurden auf andere Strafanstalten verlegt, berichteten italienische Medien. Dutzende Busse mit Insassen an Bord verließen die Strafanstalt.

50 Insassen flüchteten von der süditalienischen Strafanstalt von Foggia. Das Militär wurde eingesetzt, um die geflüchteten Sträflingen zu finden. Circa 15 Insassen stiegen aus Protest auf das Dach der Mailänder Strafanstalt San Vittore und forderten eine Amnestie wegen des Coronavirus-Notstands in Italien. Einige Insassen setzten Matratzen in Brand. Proteste brachen auch im römischen Hochsicherheitsgefängnis Rebibbia sowie in der "Ucciardone"-Strafanstalt, in denen mehrere prominente Mafia-Bosse inhaftiert sind.

Besuche von Angehörigen verboten

Die Sträflinge protestierten gegen die schlechten hygienischen Zuständen in den übervölkerten Strafanstalten. Der Protest richtete sich auch gegen den Regierungsbeschluss, Besuche von Angehörigen als Vorsichtsmaßnahme gegen die Coronavirus-Epidemie auszusetzen.

Zu Revolten kam es auch in Haftanstalten in Alessandria, Pavia, Frosinone und Neapel. In dem Gefängnis in Pavia südlich von Mailand nahmen Häftlinge laut italienischen Medien zeitweise zwei Wärter als Geiseln. Sie stahlen den Wärtern die Schlüssel der Zellen und befreiten Dutzende Insassen, berichteten die Polizeigewerkschaft Uilpa, die von Verwüstungen in der Strafanstalt sprachen. Wärter aus den Gefängnissen San Vittore und Opera wurden nach Pavia entsendet, um die Revolte unter Kontrolle zu bringen.

Epidemie trennt Nord- und Süditalien

Nachdem die italienische Regierung am Sonntag ein Ein- und Ausreiseverbot über die Lombardei und 14 norditalienische Provinzen als Vorsichtsmaßnahme gegen die Ausbreitung von Covid-19 verhängt hat, ist das Land buchstäblich gespalten: In der Lombardei lebende Süditaliener dürfen derzeit nicht ausreisen, Ausnahmen sind nur bei nachgewiesenen dringenden beruflichen oder familiären Verpflichtungen und in gesundheitlichen Notfällen vorgesehen. Nicht jeder hält sich jedoch an die Regeln. Sofort nach Bekanntgabe der Verordnung über Reiseeinschränkungen wurden Busse und Züge in Richtung Süditalien gestürmt. Viele Süditaliener versuchten am Sonntag, aus der Lombardei nach Hause zu reisen.

In Süditalien, das zumindest offiziell noch keine hohen Infektionszahlen hat, geht nun die Angst vor infizierten Norditalienern um. Wer aus den gesperrten Gebieten komme, müsse umgehend in zweiwöchige Quarantäne, beschlossen die Präsidenten der sechs süditalienischen Regionen. Flug- und Bahngesellschaften sowie Autobahnbetreiber sind zur Meldung von Reisenden aus den norditalienischen Sperrzonen aufgerufen worden.

Südtiroler Skigebiete schließen

Die italienische Regierung schließt im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus alle Skiorte. Auf Anweisung des Zivilschutzes seien alle Skiorte des Landes ab Dienstag geschlossen, kündigte der Minister für regionale Angelegenheiten, Francesco Boccia, am Montagabend an.

Israel: Quarantäne für alle Einreisenden

Alle nach Israel Einreisenden müssen wegen der Ausbreitung des Coronavirus für zwei Wochen in Heimquarantäne. Dies beschloss Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nach Medienberichten am Montag. Der Beschluss gelte ab sofort und zunächst für zwei Wochen. Zuvor waren nur bestimmte Länder von Einreisebeschränkungen betroffen, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Erste Todesfälle in Deutschland

Im deutschen Heinsberg und in Essen sind zwei Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Das teilte das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium am Montag mit. In Essen sei eine 89-jährige Frau gestorben, bei der das Virus am vergangenen Dienstag festgestellt wurde, hieß es. Zum zweiten Opfer lagen zunächst keine näheren Informationen vor.

WHO: Risiko einer Pandemie "sehr real"

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht angesichts der stark wachsenden Zahl an Coronavirusfällen jetzt die Gefahr einer Pandemie. "Da das Coronavirus in so vielen Ländern angekommen ist, ist die Gefahr einer Pandemie sehr real geworden", sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf.

