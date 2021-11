Pasta wird knapp - Sorgenfalten bei Italiens Nudelhersteller

Einige Verarbeiter laufen demnach Gefahr, in den kommenden Monaten ihre Produktion stoppen zu müssen.

Wie konnte es dazu kommen? "Durch die Missernte im Hauptexportland Kanada, aber auch in Frankreich und anderen Teilen der Welt fehlen auf dem Weltmarkt geschätzt zwei bis drei Millionen Tonnen auf einem seit bereits Jahren eng versorgten Markt", erklärt der Geschäftsführer des deutschen Verbandes der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft (VGMS), Peter Haarbeck, die Misere. 2021 sei die Weltproduktion von Durum, wie die besonders für elastische und formbare Teige geeignete Weizenart auch genannt wird, auf ein 20-Jahres-Tief gesunken. "Hartweizen ist verzweifelt gesucht", fasst Haarbeck die Lage zusammen.

Zwei Drittel des Hartweizens aus Kanada

Auf Kanada entfallen normalerweise zwei Drittel des weltweiten Hartweizenhandels. Durch die extreme Hitze und Dürre in diesem Jahr fiel die Ernte dort um fast 50 Prozent geringer aus als 2020. Das treibt den Preis: An den Börsen war Hartweizen zuletzt so teuer wie seit 13 Jahren nicht mehr.

Die italienischen Nudelhersteller können normalerweise ihren Bedarf zu einem großen Teil durch die heimische Hartweizenernte decken. Doch auch südlich des Brenners mussten die Ernteprognosen zurückgeschraubt werden: Die Europäische Kommission senkte im Oktober ihre Schätzung von 4,3 auf 3,7 Millionen Tonnen. Hinzu kommt, dass die weltweiten Hartweizenvorräte ausgerechnet jetzt auf einem Sechs-Jahres-Tief liegen. Das liegt auch daran, dass die Nachfrage nach Nudeln wegen der Corona-Pandemie stark stieg. Viele Verbraucher haben sich einen Vorrat angeschafft, um für einen Lockdown oder eine Quarantäne gewappnet zu sein. All das hat dazu geführt, dass sich die Exportpreise für Hartweizen seit Juni fast verdoppelt haben.

Italienische Nudelhersteller machen sich deshalb Sorgen über die Verfügbarkeit des begehrten Rohstoffes in der ersten Hälfte des Jahres 2022. "Die Situation wird noch dramatischer sein als jetzt, denn im Moment können wir heimischen Weizen finden", sagt Vincenzo Divella, Geschäftsführer der italienischen Nudelmarke Divella. "Die Situation bei Hartweizen ist sehr ernst."

Das dürfte auch in Deutschland spürbar sein. "Die Nudelregale im Supermarkt werden in den kommenden Monaten nicht leer sein", erwartet Verbandschef Haarbeck. "Das Angebot wird aber schon jetzt deutlich kleiner." Derzeit müssten die Hersteller nicht nur mit teils drastisch gestiegenen Rohstoffkosten kalkulieren. Kostensteigerungen gibt es auf breiter Front. Für Energie, für Transport und Logistik, aber auch für Verpackungsmaterialien muss deutlich mehr gezahlt werden. "All das werden Verbraucherinnen und Verbraucher spüren", sagt Haarbeck.