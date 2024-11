Parade zum Tag der Toten zog durch Mexiko-Stadt

1,3 Millionen Zuschauer bestaunten das Spektakel am Samstagnachmittag (Ortszeit), wie die Stadtverwaltung berichtete.

Die Behörde hatte im Vorfeld Tausende Teilnehmer und sieben Umzugswagen angekündigt. Auch Riesenpuppen und Musiktruppen sollten die rund acht Kilometer lange Strecke vom Stadtpark Chapultepec bis zum Zócalo-Platz zurücklegen.

Die Parade geht eigentlich auf eine Szene aus dem James-Bond-Film "Spectre" (2015) zurück. Darin gehen Hauptdarsteller Daniel Craig und eine Dame mit Masken mitten durch einen Umzug zum Tag der Toten in der mexikanischen Hauptstadt. In der Realität gab es so etwas bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Inzwischen ist der Umzug zu einer großen Attraktion geworden.

Der Anlass des Día de Muertos - Tag der Toten - sind die katholischen Feiertage Allerheiligen und Allerseelen. Am 1. und 2. November wird in christlich geprägten Ländern auf der ganzen Welt der Verstorbenen gedacht. In Mexiko kommen indigenen Traditionen zufolge die Seelen der Familienmitglieder an diesen Tagen aus dem Jenseits zu Besuch. Dafür werden in den Häusern und Wohnungen Altäre aufgestellt und geschmückt. Die UNESCO nahm den Brauch 2008 in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit auf.

