Papst wird in den nächsten Tagen das Krankenhaus verlassen

"Der Heilige Vater hat sich in der Nacht gut erholt. Das medizinische Personal berichtet, dass sein klinischer Verlauf regulär und ohne Komplikationen verläuft, sodass seine Entlassung in den nächsten Tagen geplant ist", so Vatikan-Pressesprecher Matteo Bruni. Im Laufe des Vormittags widmete sich der Papst der Arbeit. Vor dem Mittagessen begab er sich in die Kapelle seiner Privatwohnung, wo er die Kommunion empfing, berichtete Bruni.

Franziskus hatte sich am vergangenen Mittwoch in der Gemelli-Klinik einer dreistündigen Operation unterzogen. Ursache war ein Narbenbruch. Der Eingriff unter Vollnarkose verlief nach Angaben des operierenden Arztes Sergio Alfieri ohne Komplikationen. Der Vatikan hat alle Termine des Papstes bis zum 18. Juni abgesagt.

