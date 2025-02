Papst verbrachte dritte ruhige Nacht im Krankenhaus

Dies verlautete aus Vatikan-Kreisen am Montag. Der Zustand des Heiligen Vaters sei stabil, Therapien und Untersuchungen werden am Montag fortgesetzt. Weitere Mitteilungen über den Gesundheitszustand des 88-Jährigen könnten im Laufe des Tages veröffentlicht werden, hieß es.

Der Pontifex habe am Sonntagabend die Nachrichten gesehen und dann die ganze Nacht lang geruht. Er führte ein Telefongespräch mit der Pfarre der Heiligen Familie in Gaza. "Der Papst hat uns vom Krankenhaus angerufen. Seine Stimme klang müde, aber er war gut gelaunt. Er wollte wissen, wie es uns geht", berichtete ein Mitarbeiter der Pfarre laut Medienangaben. In den vergangenen Monaten hat der Papst sehr oft den Pfarrer von Gaza, Pater Gabriel Romanelli, angerufen, um seine Nähe zur Bevölkerung in Gaza zu bekunden.

Der Papst ist auf dem Weg der Besserung Franziskus schickte vom Spital aus schriftliche Grußworte Der Papst ist auf dem Weg der Besserung

Franziskus verzichtete auf das traditionelle Angelus-Gebet am Sonntagmittag. Die behandelnden Ärzte hätten dem 88 Jahre alten Oberhaupt der katholischen Kirche "absolute Ruhe" verordnet. Der Papst hätte am Montag die römischen Filmstudios Cinecittà besuchen und dort eine Messe mit den Künstlern feiern sollen. Wegen seines Krankenhausaufenthalts musste er den Termin absagen.

