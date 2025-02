Papst sagt Teilnahme am Angelusgebet am Sonntag ab

"Der Papst hat gut geschlafen. Er hat gefrühstückt und einige Zeitungen gelesen", berichtete Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Samstag. Die Ärzte setzten Untersuchungen und Therapien fort.

Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA soll auch sein Fieber gesunken sein. Offenbar hatte die Behandlung der Bronchitis mit Kortison nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht, was die Ärzte dazu veranlasste, die Spitaleinlieferung zu beschließen.

Verschlimmerung der Bronchitis

Der Vatikan betonte am Freitagnachmittag, der 88-Jährige habe "infolge der Verschlimmerung seiner Bronchitis in diesen Tagen" eine medikamentöse Behandlung begonnen. Er sei in einem "relativ guten klinischen Zustand" und weise leicht steigendes Fieber auf. Erste Diagnosen hätten eine Atemwegsinfektion ergeben.

Papst Franziskus hatte in den vergangenen Jahren mehrfach gesundheitliche Probleme. Insgesamt wurde er bereits weitere drei Male in die Gemelli-Poliklinik eingeliefert. Wegen eines Gewebebruchs musste der Pontifex im Juni 2023 an der Bauchdecke operiert werden. Im März 2023 lag Franziskus wegen einer Lungenentzündung im Spital. Bereits im Juli 2021 hatte sich der Heilige Vater einer Darmoperation unterzogen. Wegen Knieschmerzen und Ischiasbeschwerden nutzt er häufig einen Rollstuhl.

Pilger im Petersdom applaudierten Papst

Im Petersdom fand am Samstagvormittag eine Katechese für 5.000 Pilger statt, die anlässlich des Jubiläumsjahres nach Rom gekommen sind und an einer Audienz mit dem Papst hätten teilnehmen sollten. Diese wurde aber wegen seines Krankenhausaufenthalts abgesagt. Die Katechese wurde von Pater Enzo Fortunato, dem Präsidenten des Päpstlichen Komitees für den Weltkindertag, geleitet, der alle Anwesenden aufforderte, für die Gesundheit von Papst Franziskus zu beten, der "so viel für die Kirche tut". Nach dem Gebet spendeten die Gläubigen einen langen Applaus als Zeichen ihrer Zuneigung für den kranken Papst.

Bis Montag wurden alle Termine des Papstes abgesagt. So wird er nicht wie geplant am Montag die römischen Filmstudios Cinecittà besuchen. Dort hätte er eine Messe zelebrieren sollen.

Kein Angelus-Gebet am Sonntag

Franziskus verzichtet demnach auch auf das traditionelle Angelus-Gebet an diesem Sonntag. Die behandelnden Ärzte hätten dem 88 Jahre alten Oberhaupt der katholischen Kirche "absolute Ruhe" verordnet, teilte der Vatikan am Abend mit. Deshalb werde Franziskus auch das Gebet nicht sprechen.

Normalerweise wird das Angelus-Gebet an jedem Sonntag um 12.00 Uhr aus dem Apostolischen Palast auf den Petersplatz übertragen. Der Papst spricht dann von einem Fenster hinunter zu vielen Tausend Gläubigen. Zuletzt war spekuliert worden, dass die Übertragung aus der Gemelli-Klinik im Westen Roms erfolgen könnte, wo Franziskus seit Freitag behandelt wird.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper