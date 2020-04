Papst rief schwer an Corona erkrankten Bischof an

Wie Derio Olivero (59), Bischof von Pinerolo in Piemont, am Samstag mitteilen ließ, rief Franziskus ihn am Freitagnachmittag persönlich an. Das Kirchenoberhaupt habe Genesungswünsche übermittelt und sich nach der Lage in der Diözese Pinerolo erkundigt.

Olivero wird seit einem Monat in einem Turiner Krankenhaus behandelt. Nach einem Luftröhrenschnitt vor rund einer Woche sei sein Zustand nun auf dem Wege der Besserung, hieß es. Seit einigen Tagen könne er wieder ohne Hilfe von Maschinen atmen. "Der Herr und Maria haben zusammen mit den Ärzten und Krankenschwestern das Wunder bewirkt", so der Bischof.

Die Region Piemont zählt zu jenen Gebieten Norditaliens, die besonders vom Coronavirus betroffen sind. Allein in Piemont wurden bisher fast 20.000 Infektionen registriert.

