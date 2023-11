Papst Franziskus offenbar gesundheitlich angeschlagen

Papst Franziskus am Sonntag beim wöchentlichen Angelus-Gebet

Bei einer Audienz am Vormittag im Vatikan soll er auf das Verlesen seiner Rede verzichtet haben, meldete Kathpress. Ihm gehe es gesundheitlich nicht gut, so seine Begründung. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete von einer Erkältung. Der Vatikan bestätigten das Austeilen der Rede an die Teilnehmenden.

Der Vorfall ereignete sich bei einer Audienz mit einer Delegation der Europäischen Rabbinerkonferenz. Insgesamt acht Termine waren für das katholische Kirchenoberhaupt am Montag geplant. Am Nachmittag soll er sich mit rund 7.000 Kindern in der vatikanischen Audienzhalle treffen.

