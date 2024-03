Papst Franziskus fordert gleiche Rechte für Frauen

Beim traditionellen Mittagsgebet auf dem Petersplatz in Rom sagte er am Sonntag mit Blick auf den zurückliegenden internationalen Frauen-Tag am 8. März, er sei solidarisch mit allen Frauen, deren Würde nicht respektiert werde. "Wir alle müssen noch so viel tun, damit die gleiche Würde der Frauen konkret anerkannt wird", so der Papst.

"Die gesellschaftlichen und politischen Institutionen sind fundamental dazu verpflichtet, die Würde jeder menschlichen Person zu schützen und zu fördern. Sie müssen den Frauen, die Trägerinnen des Lebens sind, die Voraussetzungen anbieten, damit sie das Geschenk des Lebens annehmen und ihren Kindern eine menschenwürdige Existenz sichern können", so das Oberhaupt der katholischen Kirche, die wegen ihrer Haltung Frauen gegenüber (Ausschluss von höheren Ämtern) nach wie vor in der Kritik steht.

