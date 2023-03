Papst Franziskus auf dem Weg der Besserung

Papst Franziskus könnte in den nächsten Tagen aus der römischen Gemelli-Klinik entlassen werden. Der Vatikan veröffentlichte am Donnerstagabend Informationen des behandelnden medizinischen Personals zum Krankheitsbild des 86-jährigen katholischen Kirchenoberhaupts.

Demnach sei beim Papst eine Bronchitis festgestellt worden. Diese habe eine Antibiotikatherapie auf Infusionsbasis erfordert, die die erwartete Wirkung gezeigt und zu einer deutlichen Verbesserung seines Gesundheitszustands geführt habe. "Aufgrund des erwarteten Verlaufs könnte der Heilige Vater in den nächsten Tagen entlassen werden", endet die Mitteilung über die KathPress am Donnerstagabend berichtete.

Am Mittwochnachmittag war der Papst in das Spital in Rom eingeliefert worden. Zuerst ließ der Vatikan verlauten, es handle sich um "geplante Untersuchungen". Am Abend war von einer Atemwegsinfektion die Rede, "die einige Tage lang eine angemessene medizinische Behandlung im Krankenhaus erfordern wird".

Am Donnerstagmittag teilte Vatikansprecher Matteo Bruni dann mit, der Papst habe gut geschlafen; sein klinischer Zustand verbessere sich kontinuierlich. Er folge der vorgesehenen Behandlung.

