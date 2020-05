Papst forderte "Gerechtigkeit in der Arbeitswelt"

Der Heilige Vater widmete die Messe allen Arbeitern, "damit es niemandem an Arbeit mangelt, damit alle gerecht entlohnt werden, damit sie die Würde der Arbeit und die Schönheit der Ruhe genießen können".

Nicht nur in ärmeren Ländern gebe es schlecht bezahlte Jobs, ohne Sicherheit und Rente. Dies sei "die Nicht-Würde von heute". "Jede Ungerechtigkeit, die einem Menschen, der arbeitet, angetan wird, tritt die Menschenwürde mit Füßen", sagte der Pontifex. "Man kann arbeiten, wenn die Bedingungen stimmen und die Würde der Person respektiert wird", fügte er hinzu.

Am Tag der Arbeit rief der Papst auf, sich all jenen anzuschließen, "die für Gerechtigkeit in der Arbeit und gute Unternehmer kämpfen".