Papst feierte Messe für Flüchtlinge

Der Vatikan lud 250 Personen in den Petersdom zur Gedenkfeier für Menschen, die auf der Flucht ihr Leben verloren haben. Papst Franziskus prangerte die Zustände in den Auffanglagern an und mahnte zu mehr Nächstenliebe und Respekt. Die Messe fand am sechsten Jahrestag der Papstreise auf die Insel Lampedusa statt: Am 8. Juli 2013 hat Franziskus die Flüchtlingsinsel besucht, um der ertrunkenen Menschen zu gedenken und eine Messe für sie zu feiern. Es war damals die erste Reise innerhalb Italiens des neu gewählten Papstes.

Im Petersdom benutzte Franziskus bei der heutigen Messe auch einen Kreuzstab, der aus Holzstücken gekenterter Migrantenboote hergestellt wurde. In seiner Predigt erinnerte er an die Option Jesu für die Letzten: "...die Letzten sind die, die den Wellen eines erbarmungslosen Meeres trotzen; die Letzten sind die, die zu lange in Auffanglagern gelassen werden, als dass man ihren Aufenthalt dort als temporär bezeichnen könnte", kritisierte er und mahnte, dass für Gott niemand fremd oder ausgeschlossen sei. Es gehe ihm nicht nur um Migranten, betonte er dabei. Migranten stünden für alle, die von der globalisierten Gesellschaft als Abfall behandelt werden, so der Pontifex. In den Fürbitten beteten die Gläubigen für Segen für die Seenotretter.