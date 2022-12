Papst feiert 86. Geburtstag - Glückwünsche aus der ganzen Welt

Der italienische Staatschef Sergio Mattarella gratulierte dem Pontifex im Namen aller Italiener zum Geburtstag. Glückwünsche kamen auch von der italienischen Bischofskonferenz CEI.

Der römische Bürgermeister Roberto Gualtieri übermittelte dem Pontifex die Glückwünsche aller Römer. Es ist sein zehnter Geburtstag als Papst. Besondere Feierlichkeiten waren nicht geplant. Für das Kirchenoberhaupt war es ein Arbeitstag wie jeder andere, der mit der Morgenmesse im vatikanischen Gästehaus begann.

Auf die Frage, welches Geschenk er gern hätte, antwortete der Papst in einem Interview mit der spanischen Tageszeitung "ABC", das am Samstag in einer Vorausversion veröffentlicht wurde und am Sonntag in voller Länge erscheinen wird: "Frieden in der Welt. Wie viele Kriege gibt es auf der Welt! Die Situation in der Ukraine berührt uns am meisten, aber denken Sie auch an Myanmar, den Jemen, Syrien, wo seit 13 Jahren gekämpft wird ..."

Auf die Fragen der Journalisten Julian Quiros und Javier Martínez-Brocal, wie es um sein Knie bestellt sei, erklärte der Papst: "Ich kann bereits gehen, die Entscheidung, nicht zu operieren, hat sich als richtig erwiesen." Und auf die Bemerkung, dass es ihm sehr gut gehe, lächelte er: "Ja, ich habe schon das Alter erreicht, in dem man sagen muss: 'Du siehst gut aus!'"

Am 13. März 2023 feiert Jorge Bergoglio sein zehnjähriges Jubiläum als Papst. Zu der Tatsache, dass seine Papst-Wahl die Öffentlichkeit überrascht hatte, sagte der Pontifex: "Mich auch. Ich hatte meine Flugkarte zurück nach Buenos Aires rechtzeitig zum Palmsonntag gebucht. Ich war sehr ruhig." Auf die Frage, was er am schwierigsten daran finde, Papst zu sein, antwortete Franziskus: "Nicht auf die Straße gehen zu können, nicht ausgehen zu können. In Buenos Aires war ich sehr frei."

