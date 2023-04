Pakete mit zwei Tonnen Kokain schwammen im Meer vor Sizilien

Zwei Tonnen Kokain mit einem geschätzten Marktwert von mehr als 400 Millionen Euro sind von der italienischen Polizei im Meer vor der Ostküste Siziliens sichergestellt worden. Das Rauschgift befand sich in etwa 70 schwimmenden Paketen, die mit einem leuchtenden Signalgerät versehen waren und durch Netze zusammengehalten wurden. Die Drogen waren so verpackt, dass das Meereswasser nicht eindringen und die Pakete nicht sinken konnten. Wie die Polizei am Montag berichtete, handelt es sich um eine von Frachtschiffen auf See zurückgelassene Drogenladung, die geborgen und zum Festland hätte transportiert werden sollen. Die Drogen befanden sich in Päckchen mit einem Gesamtgewicht von fast 2.000 Kilogramm.

Die Drogen dürften von einem Frachtschiff ins Meer geworfen worden sein, um später von Schmugglern geborgen zu werden. Bild: HANDOUT (Guardia di Finanza press office)

