Ostafrika droht Hungersnot durch Heuschrecken

Schwärme der Insekten fallen seit Monaten über Landstriche in Äthiopien, Kenia und Somalia her. Sie seien "beispiellos in Größe und Zerstörungspotenzial", teilte die UN-Landwirtschaftsorganisation mit. In der armen, von Dürren und Fluten geplagten Region könnte die Plage zu einer Hungersnot führen, warnte Jasper Mwesigwa, Analyst beim Klimazentrum der Regionalgemeinschaft IGAD.

Ein Schwarm in Kenia mit Hunderten Millionen von Insekten sei etwa 2400 Quadratkilometer groß. Ein einziger Quadratkilometer der Insekten könne an einem Tag so viel vertilgen wie 35.000 Menschen. Und ein Schwarm kann demnach bis zu 150 Kilometer am Tag zurücklegen.

Mitverantwortlich für diese Notlage ist ein Wetterphänomen, das jüngst in Australien zu verheerenden Bränden beigetragen hat: der Indische-Ozean-Dipol. Diese Schwankung der Wassertemperaturen bescherte Ostafrika viel Regen, und die Nässe schuf sehr gute Bedingungen für die Wüstenheuschrecke.