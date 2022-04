Oktoberfest in München findet heuer statt

Zugangsbeschränkungen soll es nicht geben, wie Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Freitag mitteilte. Am 17. September soll es somit auf der Theresienwiese erstmals wieder heißen: "Ozapft is". Das Fest dauert bis zum 3. Oktober. Rund sechs Millionen Besucher lockte das größte Volksfest der Welt vor der Pandemie an. 2020 und 2021 war es wegen Covid-19 abgesagt worden. Längere Pausen gab es in der über 200-jährigen Geschichte des Volksfestes nur in Kriegszeiten.