Ötzi: Anatolische Ahnen und Anlage zu Übergewicht

Ötzis Haut war dunkler als in dieser Nachbildung.

Wie das Max-Planck-Institut gestern informierte, soll Ötzi anatolische Vorfahren, eine dunkle Haut und eine fortgeschrittene Glatze gehabt haben. Seine Gene zeigten eine Veranlagung zum Haarverlust. Ein erhöhtes Risiko für Übergewicht und Diabetes Typ 2 lag ebenfalls in Ötzis Erbanlagen, kam jedoch dank seines gesunden Lebensstils wahrscheinlich nicht zum Tragen. Das Genom war zwar bereits 2012 entschlüsselt worden, allerdings wurden seither Fortschritte in der Sequenzierungstechnologie erzielt. Neben den Vorfahren interessierten sich die Wissenschafter auch für das Aussehen der rund 5300 Jahre alten Gletschermumie. Der Hauttyp, schon in der ersten Genom-Analyse als mediterran-europäisch bestimmt, war noch dunkler als bisher angenommen.

