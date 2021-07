Österreichischer Bergsteiger in Südtirol tödlich verunglückt

Nachdem der Tourist in einer Pension in Taufers übernachtet hatte, wollte er zur Schutzhütte Gran Pilastro aufsteigen. Am Abend schlugen Familienmitglieder Alarm, weil der Mann nicht ans Telefon ging. So begann die Suche.

Schließlich entdeckten andere Bergsteiger den Rucksack des Vermissten am Fuße eines Hanges auf etwa 3.200 Metern Seehöhe und alarmierten die Retter. Sie konnten den Mann nur noch tot bergen, meldete die italienische Nachrichtenagentur ANSA.